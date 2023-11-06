وزير الدفاع الإسرائيلي يصادق على خطط عملياتية أخرى تتعلق بمدينة غزة وشمالها

صادق وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء يوم الاثنين، على خطط عملياتية أخرى تتعلق بمدينة غزة وشمالها.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن العمليات البرية والجوية للجيش الإسرائيلي تهز قطاع غزة.

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وزار يوآف غالانت يوم السبت الحدود الشمالية لإسرائيل وأجرى تقييما للوضع في مركز قيادة الفرقة 146.

وتحدث غالانت مع الجنود قائلا "مقاتلو حماس يتلقون ضربات قاسية ونتقدم بكل مكان، 13 من قادة حماس قتلوا وسنصل للجميع من القادة والمقاتلين الميدانيين".

وأضاف "هذا الأمر مسؤول عنه قيادة حماس وسنصل إلى يحيى السنوار ونقضي عليه، جبهات الحرب واسعة".

وتابع قائلا "ليس لدينا النية أن ندخل حربا مع حزب الله نحن هنا بالدفاع، ومع ذلك إذا ما قام نصر الله بخطأ السنوار وجر حزب الله الى الحرب سيكون له نتائج سيئة على لبنان وسيقضي على لبنان".

وعن مدة استمرار العملية العسكرية، قال غالانت: "هذه العملية مستمرة خطوة بخطوة وبحرفية، شيء واحد نقوله للشعب الإسرائيلي بعد هذه الحرب لن تكون هناك حماس".

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وختم بالقول "وسيكون لإسرائيل حرية التصرف في غزة ضد كل من يحاول رفع رأسه".

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10022 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT + وكالات