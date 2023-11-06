الجيش الإسرائيلي: مقاتلاتنا تعمل في أعماق مدينة غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هالغاري مساء يوم الاثنين، إن مقاتلات الجيش تعمل في أعماق مدينة غزة منذ الساعات القليلة الماضية لتعميق الضغط على مدينة غزة.

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وأضاف دانيال هالغاري أن القوات الإسرائيلية تتقدم في قطاع غزة.

وشدد في تصريحاته على أن الجيش الإسرائيلي سيصل إلى كل بنية عسكرية أقامتها حركة حماس هناك.

وجاءت تصريحات هالغاري بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه مساء يوم الاثنين، مصادقته على خطط عملياتية أخرى تتعلق بمدينة غزة وشمالها.

هذا، وذكرت وسائل إعلام عبرية أن 8500 صاروخ أطلقت على إسرائيل منذ بداية الحرب.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه عثر على مجمعات في قطاع غزة تم استخدامها لإطلاق القذائف.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه وخلال القتال البري في قطاع غزة عثر على مجمع تم وضعه داخل مسجد.

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وأضاف أنه عثر أيضا على ما يزيد عن 50 قذيفة صاروخية في مجمع يُستخدم للفعاليات الشبابية والتي كانت جاهزة لإطلاقها.

وأوضح في بيانه أنها "أدلة عن استخدام حماس للمجمعات المدنية"، مشيرا إلى أنه تم تدمير كل تلك التجمعات.

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10022 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT