الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على مجمعات في قطاع غزة تم استخدامها لإطلاق القذائف (صور + فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مساء يوم الاثنين أنه عثر على مجمعات في قطاع غزة تم استخدامها لإطلاق القذائف.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه وخلال القتال البري في قطاع غزة عثر على مجمع تم وضعه داخل مسجد.

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وأضاف أنه عثر أيضا على ما يزيد عن 50 قذيفة صاروخية في مجمع يُستخدم للفعاليات الشبابية والتي كانت جاهزة لإطلاقها.

وأوضح في بيانه أنها "أدلة عن استخدام حماس للمجمعات المدنية".

وذكرت القوات الإسرائيلية أنها دمرت كل تلك التجمعات.

ونشر الجيش مقطع فيديو للقذائف الصاروخية التي عثر عليها قائد الكتيبة 50 التابعة للواء الناحال، الليفتينانت كولونيل تومر، داخل المجمع المستخدم لفعاليات شبابية، بالإضافة إلى مقطع ثان لحفر إطلاق القذائف الصاروخية التي تم العثور عليها من قبل مقاتلي اللواء 460 بجوار مسجد.

كما نشر صورا للقذائف الصاروخية التي تم العثور عليها خلال عدد من العمليات.

הרקטות הנוספות, שנמצאו במספר פעילויות: pic.twitter.com/lLnLRIXzfW — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 6, 2023

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10022 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT