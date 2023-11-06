أبو عبيدة: دمرنا 27 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

قال الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة مساء يوم الاثنين إنهم دمروا 27 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.

وأضاف أبو عبيدة في بيان مقتضب أن الكتائب دكت القوات الإسرائيلية المتوغلة بعشرات قذائف الهاون.

وأكد أن عناصر "القسام" التحموا في اشتباكات مباشرة مع القوات الإسرائيلية وأوقعوا فيها خسائر محققة.

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" أنها دمرت 6 دبابات إسرائيلية في هجمة واحدة بقذيفة "الياسين 105".

كما أفادت الكتائب باستهدافها قوة خاصة متحصنة في مبنى بقذيفتي "TBG".

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من جهتها، أعلنت "كتائب أبو علي مصطفى" الذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنها استهدفت تحشدات عسكرية إسرائيلية شرق رفح وخانيونس في قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وكذلك نفذ "حزب الله" اللبناني الاثنين هجوما ضخما ومتزامنا على مواقع إسرائيلية على مسافة 50 كيلومترا، علما أن أعلنت "كتائب القسام لبنان" مساء الاثنين أنها قصفت مدينة نهاريا الإسرائيلية وجنوب حيفا بـ 16 صاروخا ردا على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية الصواريخ التي أطلقت من لبنان على كرايوت بالقرب من حيفا، بأنها الأطول مدى حتى الآن.

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10022 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT