بعد هجوم صاروخي ضخم.. بيان لحزب الله اللبناني عن قصف مواقع إسرائيلية

أعلن "حزب الله" اللبناني أنه استهدف مساء اليوم الاثنين، موقعين إسرائيليين بقصف صاروخي. ‌

‏وقال الحزب في بيان إن القصف الصاروخي استهدف ‏موقعي "المالكية" و"جل الدير" وحقق إصابات مباشرة.‏

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام أن "حزب الله" اللبناني، نفذ اليوم الاثنين، هجوما ضخما ومتزامنا على مواقع إسرائيلية على مسافة 50 كيلومترا.

كذلك أعلنت "كتائب القسام لبنان" مساء الاثنين أنها قصفت مدينة نهاريا الإسرائيلية وجنوب حيفا بـ 16 صاروخا ردا على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية الصواريخ التي أُطلقت من لبنان على كرايوت بالقرب من حيفا، بأنها الأطول المدى حتى الآن.

المصدر: RT + وكالات