"كتائب القسام" تنشر فيديو يكشف عن مزايا قذيفة "الياسين" المحلية الصنع المضادة للتحصينات

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" فيديو تعريفيا لقذيفة الياسين المضادة للتحصينات "TBG" التي دمروا بها قوات إسرائيلية متحصنة داخل مبان على عدة محاور بقطاع غزة.

وأعلنت الكتائب أكثر من مرة استهدافها للقوات الإسرائيلية داخل مبان وتحصينات بقذائف "TBG" ونشرت مشاهد توثق ذلك.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

المصدر: نوفوستي