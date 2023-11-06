الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لمجموعات من الفلسطينيين المغادرين إلى جنوب غزة عبر "المحور الآمن"

نشر الجيش الإسرائيلي شريط فيديو قال إنه يظهر لسكان من غزة ينزحون جنوبا عبر "المحور الآمن" الذي فتحته القوات الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه طوّق قطاع غزة بالكامل بعد وصول جنوده للمرة الأولى إلى ساحل بحر غزة وانتشارهم على طوله.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن جنوده تقدموا في عمق قطاع غزة وتمركزوا على طول الساحل.

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن اللواء 36 شن هجوما على منطقة شمال قطاع غزة كجزء من خطة توسيع العمليات البرية في القطاع وتطويق مدينة غزة، حيث تمت مهاجمة أكثر من 1600 هدف لحماس، بما في ذلك البنية التحتية ومستودعات الأسلحة ومواقع التحصينات ومراكز المراقبة.

المصدر: RT