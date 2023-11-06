بوريل: النزاع في الشرق الأوسط بات يؤثر على دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا

صرح مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن النزاع في الشرق الأوسط قد بدأ في التأثير على دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

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وبعد حديث طويل عن النزاع في الشرق الأوسط قال بوريل في خطاب ألقاه في مؤتمر سفراء بلدان الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الاثنين: "لا ننسى أوكرانيا".

وأضاف: "كلا الحربين مختلفتان بشكل كامل، لكن يجب علينا أن نتحدث بصدق أن الأزمة في الشرق الأوسط لها بالفعل تأثير طويل الأجل على سياستنا تجاه أوكرانيا".

كما دعا بوريل سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لـ "الكفاح بلا كلل في جميع أنحاء العالم" ضد الموقف الذي يعتبر تصرفات بروكسل في أوكرانيا وإسرائيل سياسة ذات معايير مزدوجة.

المصدر: تاس