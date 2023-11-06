بوريل: المأساة في الشرق الأوسط هي نتيجة لفشل الدبلوماسية الدولية أخلاقيا وسياسيا

قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، إن المأساة في الشرق الأوسط تمثل فشلا أخلاقيا وسياسيا للدبلوماسية الدولية التي لم تبذل جهودا كافية لحل النزاع بين إسرائيل وفلسطين.

وأضاف بوريل، في كلمته أمام المؤتمر السنوي لسفراء الاتحاد الأوروبي: "هذه المأساة المستمرة في الشرق الأوسط، هي نتيجة لفشل سياسي وأخلاقي جماعي للدبلوماسية الدولية".

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وتابع رئيس الدبلوماسية الأوروبية القول: "ويدفع الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني ثمنا باهظا لهذا الفشل، وسيزداد هذا حجم الثمن لاحقا".

ويرى بوريل أن "هذا الفشل الأخلاقي والسياسي، هو نتيجة للافتقار الحقيقي إلى الإرادة لحل المشكلة بين إسرائيل وفلسطين".

وقال: "نعم، لقد التزمنا رسميا بحل الدولتين، ولكن من دون خريطة طريق حقيقية للوصول إلى هناك".

المصدر: تاس