3 قتلى فلسطينيين ومصاب بنيران إسرائيلية في طولكرم في الضفة الغربية (فيديو)

سقط 3 قتلى فلسطينيين وأصيب آخر، اليوم الاثنين، بنيران الجيش الإسرائيلي في طولكرم في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن "قوة صهيونية خاصة أطلقت النار بكثافة تجاه مركبة فلسطينية في طولكرم، واغتالت من بداخلها، قبل أن تنسحب".

وأكدت وزارة الصحة وصول 3 قتلى وإصابة حرجة إلى مستشفى طولكرم الحكومي.

ووفق مصادر إعلامية، عرف من القتلى، عز الدين عواد، قيادي في كتائب القسام، وجهاد مهراج شحادة، قائد كتيبة الرد السريع في طولكرم.

ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

المصدر: RT