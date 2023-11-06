اجتياح إسرائيل لغزة.. من الإبادة الجماعية للتلويح بالنووي

حلقة جديدة من استديو القاهرة في موعد استثنائي ضمن تغطيتنا المتواصلة للحرب على غزة…

بعد ثلاثين يوما من القصف المتواصل للقطاع ونحو عشرة آلاف ضحية من المدنيين نصفهم على الأقل من الأطفال والنساء، إلى أين يمضي التصعيد العسكري الإسرائيلي؟ وما مدى الجدية التي ينبغي أن يؤخذ بها ما طالب به وزير التراث الإسرائيلي حول توجيه ضربة نووية محدودة والتخلص من الفلسطينيين وبناء مستوطنات في غزة؟

أسئلة نناقشها مع ضيفنا من القاهرة مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمتخصص في الشأن الفلسطيني الدكتور عبد العليم محمد