إعلام عبري يتحدث عن استعداد الجيش الإسرائيلي لمواصلة الحرب في غزة خلال الشتاء

قال الجيش الإسرائيلي إنه مستعد لمواصلة القتال خلال فصل الشتاء، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن وزارة الدفاع قد بدأت عملية واسعة النطاق لتزويد الجيش بمعدات شتوية خاصة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين أن الجيش وزع بالفعل 129 ألف سترة شتوية و369 ألف كيس تدفئة صغير.

ومع ذلك، بخلاف حرب 1948-1949، التي كانت من الناحية التكتيكية حقبة مختلفة، والتي كان الجيش الإسرائيلي يحاول فيها الاحتفاظ بالأرض أو السيطرة عليها، وليس غزو منطقة محدودة كما هو الحال الآن مع قطاع غزة، فإن الجيش الإسرائيلي لم يخض عمليات قتالية في فصل الشتاء.

وأشارت التقارير إلى أن التاريخ مليء بأمثلة على تأثير فصل الشتاء على سير العمليات العسكرية بإبطائها أو إيقافها.

المصدر: وكالات