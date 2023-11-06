البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو يناقشان "هدنات تكتيكية" في غزة

ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، إمكانية التوصل إلى "هدنات" في العمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة.

وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض: "الزعيمان ناقشا إمكانية (تطبيق) هدنات تكتيكية توفر للمدنيين فرصا لمغادرة المناطق التي يدور فيها القتال بشكل آمن، (و)لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين الذين يحتاجون إليها، وإفساح المجال لإطلاق سراح محتمل للرهائن".

وفي وقت سابق، قال منسق السياسات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن واشنطن لا تدعم وقف إطلاق النار حاليا في قطاع غزة.

وأوضح كيربي خلال مؤتمر صحفي: " لا نعتقد أن وقف إطلاق النار صحيح ... حماس ستستفيد منه"، وتابع "ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار هو فترات هدنة إنسانية".

وحول الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة، قال كيربي إن الولايات المتحدة "تتفهم سعي إسرائيل لملاحقة قادة حماس بريا".

وتشن إسرائيل هجوما واسعا على قطاع غزة أسفر عن مقتل اكثر من 8300 شخص وإصابة وتشريد مئات الآلاف.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي الاثنين إن "أمام إرهابيي حماس إما الموت أو الاستسلام فقط" ولا يوجد خيار ثالث.

المصدر: AFP