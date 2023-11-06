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مئات الناشطين يتجمهرون عند تمثال الحرية في نيويورك مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

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مئات الناشطين يتجمهرون عند تمثال الحرية في نيويورك مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)
Sputnik
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تجمع مئات الناشطين بالقرب من تمثال الحرية في نيويورك، مطالبين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقا لمنظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام".

وكتبت المنظمة على حسابها في منصة "إكس": "مئات النشطاء تجمعوا عند التمثال (تمثال الحرية)، وأعلنوا اعتصاما هناك".

وارتدى الناشطون قمصانا كتب عليها عبارة "أوقفوا إطلاق النار على الفور لإنقاذ الأرواح".

لم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات حتى الآن.

ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

 

المصدر: منصة "إكس"

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