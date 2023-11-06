مئات الناشطين يتجمهرون عند تمثال الحرية في نيويورك مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

تجمع مئات الناشطين بالقرب من تمثال الحرية في نيويورك، مطالبين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقا لمنظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام".

وكتبت المنظمة على حسابها في منصة "إكس": "مئات النشطاء تجمعوا عند التمثال (تمثال الحرية)، وأعلنوا اعتصاما هناك".

HAPPENING NOW AT THE STATUE OF LIBERTY: Hundreds of Jews and allies are holding an emergency sit-in, taking over the island to demand a ceasefire in Gaza. We refuse to allow a genocide to be carried out in our names. Ceasefire now to save lives! Never again for anyone! pic.twitter.com/CJDoBvapRV — Torah Judaism (@TorahJudaism) November 6, 2023

وارتدى الناشطون قمصانا كتب عليها عبارة "أوقفوا إطلاق النار على الفور لإنقاذ الأرواح".

⚠️ HAPPENING NOW AT THE STATUE OF LIBERTY: Hundreds of Jews and allies are holding an emergency sit-in, taking over the island to demand a ceasefire in Gaza. We refuse to allow a genocide to be carried out in our names. Ceasefire now to save lives! Never again for anyone! ⚠️ pic.twitter.com/wTjZqZFHyf — Jewish Voice for Peace (@jvplive) November 6, 2023

لم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات حتى الآن.

ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

المصدر: منصة "إكس"