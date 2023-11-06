شهر حرب على غزة.. كارثة بالقطاع واقتصاد إسرائيل يتدهور

شهر على الحرب على قطاع غزة ونصيب كل فرد فيها أكثرَ من عشرة كيلو غرامات من المتفجرات مع استخدام إسرائيل لكل أنواع الصواريخ والقذائف في تدمير وحرق كل شيء هناك بحثا عن عناصر حماس

التي شنت في السابع من أكتوبر عملية طوفان الأقصى..

هدف إسرائيل المعلن بعيد جدا وهو القضاء على حماس بينما أهدافها الحقيقية حسب مراقبين تدور في فلك التهجير والانتقام، لنضيف في تقاطعات ما يجري جبهاتٍ أخرى كلبنان مثلا التي تستمر فيها الاشتباكات وفق قواعدَ محددة حتى اللحظة..





Your browser does not support audio tag.