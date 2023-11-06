المقاومة الفلسطينية: لا نطالب الأنظمة العربية بالقتال معنا ولكن نطالبها بدعم الشعب الفلسطيني

قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، إن "الاحتلال يستهدف المدنيين ولم يستهدف قادة ميدانيين عسكريين"، وندد "بصمت الأنظمة العربية أمام جنون الاحتلال بحق غزة".

وقال نائب الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"، إن الحركة تطالب "المحتل بتسمية قادة المقاومة الذي يقول إنه استهدفهم"، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي يستهدف المدنيين ولم يستهدف قادة ميدانيين عسكريين.

وأضاف أن الحركة فقدت القليل من قادتها العسكريين خلال القصف االإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين.

وندد المتحدث بصمت الأنظمة العربية، قائلا إن "الأنظمة العربية وجيوشها تقف ساكنة أمام جنون الاحتلال بحق غزة".

وقال: "لا نطالب الأنظمة العربية بالقتال لجوارنا لكننا نطلب منهم الضغط لفتح المعابر ... ولا نطالب العرب بدعم المقاومة ومدهم بالسلاح بل نطالبهم بدعم الشعب الفلسطيني".

كذلك تطرق المتحدث إلى ملف الأسرى وقال إن "إسرائيل بموقف صعب بملف الأسرى وأعتقد أنها سترضخ في النهاية لمطالب الفلسطينيين".

المصدر: RT