لافروف: الأنجلوسكسونيون يدفعون الشرق الأوسط نحو حرب كبرى

صرح وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف بأن القوى الأنجلوسكسونية تدفع الشرق الأوسط إلى حافة حرب كبرى، مشيرا إلى أن نهج الغرب هذا يؤدي عادة إلى تصاعد الإرهاب ونزوح ملايين اللاجئين.

وقال لافروف خلال مشاركته في إحدى فعاليات معرض - منتدى "روسيا" الدولي في موسكو اليوم الاثنين: "الآن نرى كيف يدفع الأنجلوسكسونيون فعليا الشرق الأوسط إلى حافة حرب كبرى"، في إشارة إلى تطورات التصعيد الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأشار لافروف إلى أن هذا الخط الذي يتبعه الغرب يتجلى بشكل كامل في أوكرانيا والعراق وليبيا وسوريا. وأضاف: "من النتائج الأخرى لمثل هذه السياسة تصاعد الإرهاب والتطرف، وتحطيم مصائر الناس، وتدمير الأسر، وموجات مليونية للاجئين".

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وذكر لافروف أن أساليب الولايات المتحدة وحلفائها تشمل محاولات زرع الفوضى في مناطق مختلفة من العالم، وإثارة العداء بين الدول والشعوب، وتأجيج التناقضات بين الأعراق والأديان.

وقال: "لقد اعتاد الغرب على حل مشاكله على حساب الآخرين، واستغلال موارد الآخرين، وحسب تعبير (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، انتزاع ريع القوة المهيمنة".

المصدر: "تاس"