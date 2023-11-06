تنبيه عاجل من السلطات الإسرائيلية لسكان كريات شمونة الحدودية مع لبنان

دعت السلطات المحلية في بلدية كريات شمونة، المتاخمة للحدود اللبنانية شمال إسرائيل، اليوم الاثنين، سكانها إلى الجلاء فورا عن المدينة.

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ووفق ما ذكر موقع "واينت" العبري، فقد ناشدت بلدية كريات شمونة السكان الذين بقوا في البلدة بإخلائها على الفور.

وأطلقت الليلة الماضية نحو 10 صواريخ من الأراضي اللبنانية على كريات شمونة، وتم اعتراض أحدها فيما سقطت القذائف الصاروخية المتبقية في عدة ساحات بالبلدة، ما أدى إلى اندلاع حرائق عملت فرقة الإطفاء على إخمادها.

وكشف الموقع بأنه لا يزال حوالي 3000 إسرئيلي في البلدة، وذلك رغم عدة دعوات سابقة من الجبهة الداخلية الإسرائيلية لإخلاء السكان.

وكان حزب الله اللبناني أعلن مساء أمس الأحد ببيان استهداف كريات ‏شمونة في المنطقة الشمالية الإسرائيلية الواقعة على الحدود مع لبنان، بعدد من صواريخ "غراد" (كاتيوشا).

وقال في البيان إن "استهداف كريات شمونة جاء ردا على الجريمة الوحشية البشعة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بعد ظهر الأحد و‏التي استهدف فيها ‏سيارة مدنية عند طريق المعيصرة بين عيناتا وعيترون التي ‏أدت إلى استشهاد سيدة وثلاثة أطفال من ‏أحفادها".

وشدد حزب الله في بيانه على أنه لن يتسامح أبدا بالمس والاعتداء على المدنيين وأن رده سيكون ‏حازما ‏وقويا.

المصدر: واينت+ RT