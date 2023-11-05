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مراسلتنا: تفجير عبوة محلية الصنع أثناء اقتحام قوات إسرائيلية لمدينة جنين

لحظة بلحظة.. الحرب في غزة بيومها الـ30

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لحظة بلحظة.. الحرب في غزة بيومها الـ30
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دخلت الحرب يومها الـ30 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

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يتبع..

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