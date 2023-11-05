بيان لرابطة العالم الإسلامي بعد تهديد وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة

أدانت رابطة العالم الإسلامي، في بيان لها، تصريحات وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية، عميحاي إلياهو، التي دعا فيها إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وجاء في البيان: "أدانت رابطة العالم الإسلامي ما صدر عن أحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتضمن التوعد بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة".

وأضاف البيان: "نددت الرابطة بأشد العبارات بهذا التصريح الذي يعكس مستوى التحدي والهمجية".

وختم البيان: "ودعت الرابطة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الكوارث المروعة في قطاع غزة، ولا سيما مع استمرار تداعياتها المؤلمة والتي من شأنها أن تحدث جرحا عميقا في وجدان الشعوب لتعود بمشاريع بنائها الحضاري إلى الوراء".

المصدر: RT