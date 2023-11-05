عمّان تدين تصريحات وزير إسرائيلي عن ضرب غزة بقنبلة نووية

دانت الخارجية الأردنية تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة "كأحد الخيارات" لتحقيق هدف القضاء على"حماس"، "بأنها دعوة للإبادة الجماعية"

وجاء في بيان الخارجية وشؤون المغتربين⁩: "ندين التصريحات العنصرية التحريضية والاستفزازية الصادرة عن أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع ⁧ غزة⁩، باعتبارها دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها، وتحريضا مدانا على القتل وارتكاب جرائم حرب، إلى جانب الجرائم التي تُرتكب ضد أهالي قطاع غزة".

‏وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير د. سفيان القضاة إن "مثل هذه التصريحات تمثل خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيدا خطيرا يتطلب من المجتمع الدولي العمل فورا على التصدي له، والتصدي لخطاب الكراهية، من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف اعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية⁩ المحتلتين، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وكان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو قد وصف إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بأنه أحد الخيارات لتحقيق هدف القضاء على حركة حماس.

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المصدر: RT