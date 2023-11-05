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العاهل الأردني وميقاتي يؤكدان على ضرورة الاستمرار في الجهود لوقف الحرب في غزة

أخبار العالم

العاهل الأردني وميقاتي يؤكدان على ضرورة الاستمرار في الجهود لوقف الحرب في غزة
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أكد العاهل الأردني خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة ومنع توسع دائرة الصراع في الإقليم.

وشدد العاهل الأردني على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع للأشقاء في غزة ودعم المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع.

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وتناول اللقاء الأوضاع في لبنان، حيث أكد الملك عبدالله "دعم الأردن لجهود الأشقاء اللبنانيين في تعزيز استقرارهم". 

من جانبه، أشاد ميقاتي "بجهود الأردن، بقيادة جلالة الملك، في الدفاع عن القضايا العربية والعمل نحو السلام والاستقرار".

كما شدد ميقاتي على "ضرورة الاستمرار في الجهود لوقف الحرب في غزة والتوصل إلى حل يبقي الفلسطينيين في أرضهم لتبقى قضيتهم حية ويصار إلى التوصل إلى حل عادل ونهائي".

المصدر:  الوكالة الوطنية للإعلام، RT

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