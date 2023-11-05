"جيروزاليم بوست": العملية البرية قد تضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، مقالا مطولا، أشارت من خلاله إلى أن غزة تعيش في ظلام حالك تحت ضربات الجيش الإسرائيلي، كما أن العملية البرية قد تضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق.

وكتبت الصحيفة: "الدخان واللهب يتصاعد خلال الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، كما يظهر من الجانب الإسرائيلي من الحدود مع غزة، في جنوب إسرائيل".

وتابعت: "مصدر إسرائيلي يقول إن العديد من الرهائن في غزة ما زالوا على قيد الحياة، كما أن الحملة البرية قد تضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق، وتقدر إسرائيل أن العديد من الأسرى الذين تحتجزهم حماس في غزة والذين يبلغ عددهم أكثر من 240 ما زالوا على قيد الحياة".

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تتعرض لضغوط دولية من أجل وقف إطلاق النار حيث دفعها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى قبول هدنة إنسانية على الأقل في القتال.

وأضاف المصدر للصحيفة: "إن أي تفاهم لوقف إطلاق النار سيكون في الواقع مؤقتا، لا يمكن لذلك أن يحدث إلا مقابل إطلاق سراح الرهائن ووسط تفاهم واضح على أن إسرائيل ستواصل العمل على هزيمة حماس".

وفي وقت سابق، دعت قطر المجتمع الدولي لسرعة التحرك لإيقاف آلة القتل والدمار في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، لا سيما الأطفال والنساء.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم من أن "توسع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة لتشمل الأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان وملاجئ إيواء النازحين، يعد تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات، ومن شأنه أن يقوض جهود الوساطة وخفض التصعيد".

المصدر: جيروزاليم بوست