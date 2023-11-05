فيدان يبحث مع شكري والصفدي التطورات في غزة

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيريه المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي هاتفيا التطورات في الأراضي الفلسطينية.

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وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية أن فيدان، تناول في اتصال هاتفي مع نظيره المصري شكري، الجهود الرامية إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل متواصل دون انقطاع.

وتبادل الوزيران الآراء حول ما يمكن فعله لوقف الهجمات التي تستهدف المدنيين في غزة، وتحقيق وقف لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن.

كما تناول فيدان، في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني، أيضا سبل وقف الهجمات ضد المدنيين في غزة، وتحقيق وقف لإطلاق النار في المنطقة.

وعقد أمس في العاصمة الأردنية عمان اجتماع لوزراء خارجية عرب وممثل السلطة الفلسطينية، مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن لبحث تطورات الأوضاع في غزة.

وكشف اللقاء الذي جمع بلينكن مع عدد من نظرائه العرب في عمان السبت، أنه رغم وجود قواسم مشتركة، لا يزال هناك خلاف جوهري يفصل بين مواقف الطرفين من حرب غزة.

المصدر: الأناضول