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المرشد الإيراني علي خامنئي يستقبل إسماعيل هنية في طهران

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المرشد الإيراني علي خامنئي يستقبل إسماعيل هنية في طهران
Legion-Media
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استقبل المرشد الإيراني الأعلى،علي خامنئي، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران.

وقدم هنية خلال اللقاء، بحسب مصادر إيرانية، شرحا مفصلا عن "المجازر التي ترتكبتها إسرائيل في قطاع غزة"، مضيفة أن خامنئي أشاد بصبر وصمود الشعب الفلسطيني، مؤكدا دعم بلاده للفلسطينيين.

كما حمّل أمريكا وبعض الدول الغربية مسؤولية المجازر في القطاع بدعمها المباشر لإسرائيل.

وشدد علي "ضرورة التحرك الجاد والعملي للدول الإسلامية والمجتمع الدولي لدعم أهالي غزة ووقف العدوان".

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المصدر: إرنا

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