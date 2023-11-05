 
مباشر

نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي: أكثر من 300 أمريكي خرجوا من قطاع غزة

أخبار العالم

نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي: أكثر من 300 أمريكي خرجوا من قطاع غزة
RT
نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي: أكثر من 300 أمريكي خرجوا من قطاع غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wd1i

كشف مسؤول في البيت الأبيض يوم الأحد أن أكثر من 300 أمريكي وأفراد أسرهم غادروا قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جوناثان فاينر، خلال مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس"، إن أكثر من 300 أمريكي غادروا غزة، لكن لا يزال هناك مواطنون أمريكيون في القطاع".

وأكد جوناثان فاينر أن هناك آخرين لا زالوا عالقين في ظل غلق المعبر مجددا.

وأشار نائب مستشار الأمن القومي إلى أن المفاوضات الصعبة مستمرة بشأن تأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس مع احتدام الحرب بين إسرائيل وحماس، لكنه لم يحدد عددهم.

والأسبوع الماضي، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن هناك نحو 400 مواطن أمريكي وأفراد أسرهم، أي ما مجموعه حوالي 1000 شخص يريدون الخروج.

إقرأ المزيد
فتح معبر رفح لإجلاء المواطنين الأجانب
فتح معبر رفح لإجلاء المواطنين الأجانب

وتم تعليق عمليات إجلاء الجرحى من سكان غزة وحاملي جوازات السفر الأجنبية عبر معبر رفح إلى مصر منذ يوم السبت، لكن مسؤولين مصريين وأمريكيين وقطريين قالوا إن هناك جهودا لاستئنافها.

وبدأت عملية خروج الأجانب ومزدوجي الجنسية من قطاع غزة الأربعاء، لكنها توقفت السبت بعد ضربة إسرائيلية الجمعة لسيارات إسعاف في غزة كانت تستخدم لنقل المصابين.

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ30 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، لافتا إلى أن 70% من قتلى وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال، فيما صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في غزة، إياد البزم، بأن عدد الضحايا تجاوز الـ 37 ألفا.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT + "سي بي إس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف سيتعاطى حزب الله مع إسرائيل في ضوء حرب غزة؟.. أبرز نقاط خطاب حسن نصر الله (فيديو)