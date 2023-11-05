نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي: أكثر من 300 أمريكي خرجوا من قطاع غزة

كشف مسؤول في البيت الأبيض يوم الأحد أن أكثر من 300 أمريكي وأفراد أسرهم غادروا قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جوناثان فاينر، خلال مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس"، إن أكثر من 300 أمريكي غادروا غزة، لكن لا يزال هناك مواطنون أمريكيون في القطاع".

وأكد جوناثان فاينر أن هناك آخرين لا زالوا عالقين في ظل غلق المعبر مجددا.

وأشار نائب مستشار الأمن القومي إلى أن المفاوضات الصعبة مستمرة بشأن تأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس مع احتدام الحرب بين إسرائيل وحماس، لكنه لم يحدد عددهم.

BREAKING: More than 300 Americans have been taken out of Gaza "over the last several days," White House deputy national security adviser Jon Finer says.



He says there were "pretty intensive negotiations with all sides relevant to this conflict" to get them out. pic.twitter.com/8Q0srlkkGu — Face The Nation (@FaceTheNation) November 5, 2023

والأسبوع الماضي، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن هناك نحو 400 مواطن أمريكي وأفراد أسرهم، أي ما مجموعه حوالي 1000 شخص يريدون الخروج.

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وتم تعليق عمليات إجلاء الجرحى من سكان غزة وحاملي جوازات السفر الأجنبية عبر معبر رفح إلى مصر منذ يوم السبت، لكن مسؤولين مصريين وأمريكيين وقطريين قالوا إن هناك جهودا لاستئنافها.

وبدأت عملية خروج الأجانب ومزدوجي الجنسية من قطاع غزة الأربعاء، لكنها توقفت السبت بعد ضربة إسرائيلية الجمعة لسيارات إسعاف في غزة كانت تستخدم لنقل المصابين.

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ30 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، لافتا إلى أن 70% من قتلى وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال، فيما صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في غزة، إياد البزم، بأن عدد الضحايا تجاوز الـ 37 ألفا.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT + "سي بي إس"