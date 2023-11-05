وزيرا خارجية تركيا ومصر يبحثان هاتفيا جهود وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات لغزة

بحث وزيرا الخارجية المصري والتركي هاتفيا الجهود والتحركات الهادفة لإنفاذ هدنة إنسانية فورية ووقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل لأهالي قطاع غزة.

وجاء في بيان، أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، "تلقى الوزير سامح شكري اليوم الأحد اتصالا هاتفيا من نظيره التركي هاكان فيدان حول الحرب الدائرة في غزة".

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن المناقشات بين الوزيرين ركزت على "الجهود والتحركات الهادفة لإنفاذ هدنة إنسانية فورية ووقف إطلاق النار لحماية المدنيين في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة بشكل كامل لأهالي القطاع، حيث أكد الوزيران على حتمية إنهاء هذا الوضع المأساوي الذي يتعرض له أهالي قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، والعمل على توفير كافة أوجه الدعم للتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني".

كما تبادل الوزيران وجهات النظر والتقييمات حول تنسيق الجهود الدولية في مختلف المحافل الدولية من أجل وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، كما ناقشا التداعيات الأمنية والإنسانية للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية، وتأثيراتها على السلم والأمن الإقليمي والدولي، مؤكدين على ضرورة الحيلولة دون تزايد دائرة العنف وامتداد رقعة الصراع لمناطق أخرى في الإقليم.

المصدر: RT