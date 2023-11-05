سامح شكري: الجانب الإسرائيلي يعيق مرور المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين

لفت وزير الخارجية المصري لدى لقائه المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي إلى الصعوبات اللوجستية التي يفرضها الجانب الإسرائيلي مما يعوق مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان، "استعرض وزير الخارجية خلال لقائه سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، الجهود المصرية الحثيثة لمساعدة الشعب الفلسطيني في القطاع، وإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها، سواء من خلال المساعدات التي تقدمها مصر للشعب الفلسطيني بصورة مباشرة أو من خلال التسهيلات التي تمنحها لحكومات الدول ومختلف الجهات المانحة لضمان نفاذ تلك المساعدات إلى القطاع".

إقرأ المزيد

وشدد شكري على الأولوية القصوى التي توليها القيادة السياسية في مصر للدفع بكافة احتياجات الشعب الفلسطيني في ظل الأزمة الراهنة، وفق البيان.

كما أوضح المتحدث باسم الخارجية أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع المتردية في قطاع غزة والاحتياجات الإنسانية المتزايدة لأهالى القطاع في ظل استمرار وطأة الحرب، مما يستوجب توفير تلك الاحتياجات بصورة عاجلة لتتناسب مع حجم ونطاق الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع في الوقت الحالي.

من جهتها أعربت المديرة التنفيذية للبرنامج عن تقديرها الكامل للدور الذي تضطلع به مصر لاستمرار ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني والتنسيق مع المنظمات الأممية العاملة في هذا المجال.

كما أعربت عن تطلعها لاستمرار التعاون والتنسيق مع الجانب المصري لتنفيذ برامج وأنشطة برنامج الغذاء العالمى في مصر، تماشيا مع الرؤية المصرية نحو مسار تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

المصدر: RT