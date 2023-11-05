مسؤولة فلسطينية تدق ناقوس الخطر: نحتاج مشافي ميدانية فورا في قطاع غزة

دقّت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، ناقوس الخطر مشيرة إلى أن الوضع الصحي في قطاع غزة كارثي، لافتة إلى أن ادعاءات إسرائيل بشأن مستشفيات غزة خلقت الأعذار لاستهدافها.

وأضافت الكيلة في بيان مقتضب، مساء اليوم الأحد: "نحتاج إلى مستشفيات ميدانية للتعامل مع كم الإصابات الضخم في قطاع غزة".

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وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية بالتدخل لفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية والوقود إلى المستشفيات.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن حوالي 2.3 مليون مدني في قطاع غزة غير قادرين حاليا على الحصول على الرعاية الطبية الطارئة "بسبب الانقطاع الجديد لوسائل الاتصالات داخل القطاع".

وقبل ذلك أيضا، أفادت شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل، بتوقف خدمات الاتصالات والإنترنت مرة أخرى عن العمل في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، قتل وأصيب العشرات من الأشخاص جراء قصف الطيران الإسرائيلي للعديد من المنازل السكنية غرب دير البلح، وفي أحياء الزيتون، والنصر، والشيخ رضوان، ومخيم البريج، والفاخورة بجباليا، والنصيرات، ومخيم البريج، وحي الشجاعية، وبيت لاهيا، وحي النصر.

المصدر: وفا + RT