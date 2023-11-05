الجهاد الإسلامي: الجيش الإسرائيلي يروج الأكاذيب تمهيدا لتدمير المستشفيات فوق مرضاها

أكدت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي من خلال الأكاذيب التي يروج لها يمهد لتدمير المستشفيات فوق مرضاها ونازحيها.

وشددت الحركة على أن هذا "الكذب المتواصل يندرج في إطار حملة التضليل والتحريض التي يمارسها العدو بحق المدنيين في غزة، ونحمل المجتمع الدولي الصامت المسؤولية".

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عرض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مشاهد لفتحة في الأرض في المستشفى الإندونيسي، قال إنها لنفق تستخدمه حركة "حماس".

وعرض هاغاري أيضا صورا زعم أنها لمنصات إطلاق تابعة لحركة "حماس" متاخمة للمستشفيات في جميع أنحاء غزة، وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من ضرب منصات الإطلاق بسبب الأضرار الجانبية التي قد تلحق بالمستشفى.

وتوقفت عشرات المستشفيات عن العمل في قطاع غزة بسبب الاستهداف المباشر أو جراء نقص ونفاد الوقود والمستلزمات الطبية.

وحذّرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من كارثة داخل المستشفيات بقطاع غزة، حيث يلفظ العديد من الجرحى أنفاسهم الأخيرة، نتيجة عدم توفر الإمكانيات الطبية ونقص الوقود.

المصدر: RT