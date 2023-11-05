مهندس فلسطيني يدحض رواية الجيش الإسرائيلي حول "نفق في المستشفى الإندونيسي" بغزة (صورة وفيديو)

أكد الخبير والمهندس سعد الوحيدي أن ما قال الجيش الإسرائيلي أنه نفق في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة هو في الحقيقة مخزن وقود.

وقال الوحيدي لـ"شبكة القدس": "ما ادعى الاحتلال أنه فتحة نفق في المستشفى الإندونيسي، في الحقيقة هو مخزن وقود، والخرائط الهندسية والصور التي عرضها جيش الاحتلال بذاته تثبت ذلك".

وعرض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مشاهد لفتحة في الأرض في المستشفى الإندونيسي، قال إنها لنفق تستخدمه حركة "حماس".

وعرض هاغاري أيضا صورا زعم أنها لمنصات إطلاق تابعة لحركة "حماس" متاخمة للمستشفيات في جميع أنحاء غزة، وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من ضرب منصات الإطلاق بسبب الأضرار الجانبية التي قد تلحق بالمستشفى.

وتابع: "يقولون أن هناك نقصا في الوقود في غزة، وهم كاذبون، كاذبون".

وأضاف: "لا يوجد نقص في الوقود في غزة. الأمر في أيدي "حماس"".

وتوقفت عشرات المستشفيات عن العمل في قطاع غزة بسبب الاستهداف المباشر أو جراء نقص ونفاد الوقود والمستلزمات الطبية.

وحذّرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من كارثة داخل المستشفيات بقطاع غزة، حيث يلفظ العديد من الجرحى أنفاسهم الأخيرة، نتيجة عدم توفر الإمكانيات الطبية ونقص الوقود.

المصدر: وكالات