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"أتوسل إليكم أن توقفوا القتل".. البابا فرنسيس يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

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Legion-Media
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جدد البابا فرنسيس الأحد دعوته لوقف الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين وإطلاق سراح الرهائن وايصال المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث الوضع هناك خطير للغاية.

وأشار بعد الصلاة في ساحة القديس بطرس في روما إلى أنه يفكر في الوضع الخطير في فلسطين وإسرائيل حيث فقد العديد حياتهم.

وأضاف: "أتوسل إليكم أن توقفوا إطلاق النار آمل أن تتم دراسة كافة الاحتمالات لتفادي اتساع رقعة النزاع، وإسعاف المصابين وإدخال المساعدات إلى غزة حيث الوضع الإنساني خطير للغاية، والإفراج عن الرهائن بشكل فوري".

ودعا البابا عدة مرات منذ اندلاع الحرب بعد الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر لإنهاء القتال وإطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة.

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وقتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي في اليوم الأول من هجوم حماس على منطقة غلاف غزة، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة ما أدى لمقتل 9770 بينهم 4800 طفل، وفقا لأحدث حصيلة أوردتها وزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة.

المصدر: AFP

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