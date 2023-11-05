اجتماع لمركزية "فتح" لبحث آخر مستجدات الحرب على غزة

عقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اجتماعا، اليوم الأحد، بمقر التعبئة والتنظيم للحركة.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الصراع المتواصل في قطاع غزة، واعتداءات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، بحسبما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأضافت الوكالة: "واطلع أعضاء اللجنة المركزية، على نتائج لقاءات الوفد الفلسطيني الذي شارك في اجتماع وزراء خارجية الأردن ومصر والإمارات وفلسطين والولايات المتحدة، أمس، ولقاء الرئيس محمود عباس بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مقر الرئاسة بمدينة رام الله".

وجددت اللجنة المركزية، التأكيد على الموقف الفلسطيني الداعي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، "حيث يتعرض شعبنا لحرب إبادة همجية من قبل جيش الاحتلال الذي يصر على انتهاك كل المحرمات باستهدافه الأطفال والنساء والشيوخ، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية لأبناء شعبنا في غزة الحبيبة".

وشددت مركزية "فتح"، على "ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بوقف حمام الدم الفلسطيني النازف في غزة، وإيقاف هذا العدوان الذي ينذر بانفجار المنطقة بأسرها في حال لم يتم وقفه فورا، معتبرة أن الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني لا يمكن السكوت عنها إطلاقا".

وحذرت اللجنة المركزية، من مخططات تهجير أبناء الشعب إلى خارج فلسطين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس، مشددة على رفض "فتح" المطلق لهذه المخططات التي أفشلها الشعب الفلسطيني بصموده وتمكسه بأرضه مهما كانت التضحيات.

وحملت اللجنة المركزية، السلطات الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عما تشهده المنطقة من عدوان، مؤكدة أن الحلول الأمنية والعسكرية لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، وبدون نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه فلن يكون هناك أمن وسلام لأحد.

وحيّت مركزية "فتح"، صمود "شعبنا في كافة أماكن تواجده، الذي يتصدى للاحتلال وجرائمه، مؤكدة أن شعبنا الصامد سيبقى متمسكا بثوابته ومقدساته مهما كان الثمن، وسيبقى محافظا على مشروعه الوطني وفي مقدمته القدس وحقه في الحرية والاستقلال على ترابه الوطني".

المصدر: وفا