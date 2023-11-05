كندا تؤكد دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها "وفق القانون الدولي"

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنه أكد لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال محادثة هاتفية أمس السبت، أن "كندا تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي".

وكتب ترودو عبر شبكة "إكس": "تحدثنا أيضا عن ضرورة قيام حماس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن المحتجزين".

وأضاف: "أكدت مجددا أهمية احترام القانون الإنساني الدولي وبذل كل جهد ممكن لحماية المدنيين الفلسطينيين. لقد أعربت عن قلقي العميق إزاء الأزمة الإنسانية الخطيرة، وتحدثت عن الحاجة إلى تهيئة الظروف لدخول المساعدات الضرورية إلى غزة".

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وذكر مكتب رئيس الوزراء الكندي في بيان له أن الزعيمين ناقشا أيضا الجهود الجارية لإخراج المواطنين الأجانب من غزة، وشكر ترودو نتنياهو على "تأكيدات إسرائيل بأن الكنديين في غزة سيتمكنون من المغادرة في الأيام المقبلة".

وأشار البيان إلى أن ترودو ونتنياهو نددا بـ"استمرار الإرهاب الذي تمارسه حماس" وبحثا خطر التصعيد المحتمل في المنطقة.

وشدد ترودو على "دعم كندا الدائم لحل الدولتين ولحق الإسرائيليين والفلسطينيين في العيش بسلام وكرامة وأمن".

وكان ترودو أعلن استعداد حكومة بلاده لتقديم كل المساعدات اللازمة لإسرائيل في ضوء تصعيد الوضع في منطقة الشرق الأوسط إثر هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT