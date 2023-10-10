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ترودو يدين مسيرات الدعم لفلسطين ويشارك في مسيرة تضامن مع إسرائيل (فيديو)

أخبار العالم

ترودو يدين مسيرات الدعم لفلسطين ويشارك في مسيرة تضامن مع إسرائيل (فيديو)
AFP
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أدان رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، ما وصفه بـ"تمجيد العنف" في المسيرات الداعمة لفلسطين في جميع أنحاء كندا، معتبرا أنها دعم لحركة "حماس"، وأعرب عن دعمه الثابت لإسرائيل.

وخلال مشاركته في مسيرة تضامن مع إسرائيل في أوتاوا حيث التقى بالجالية اليهودية، قال إن "تمجيد الموت والعنف والإرهاب ليس له مكان في أي مكان، بما في ذلك هنا على وجه الخصوص في كندا".

وأضاف: "إرهابيو حماس ليسوا مقاومة، وليسوا مقاتلين من أجل الحرية، إنهم إرهابيون. ولا ينبغي لأحد في كندا أن يدعمهم، ناهيك عن الاحتفال بهم"، مجددا دعم كندا لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها "وفقا للقانون الدولي"، قائلا: "نحن نقف معكم الليلة وغدا وكل يوم".

وأدان ترودو في منشور منفصل على وسائل التواصل الاجتماعي، التظاهرات التي جرت في جميع أنحاء البلاد لـ"دعما هجوم حماس على إسرائيل"، وكتب: "فلنقف ضد الأعمال الإرهابية".

ومع بدء عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن كندا طلبت من مواطنيها في إسرائيل "الاحتماء في أماكنهم"، مبينة أن 2500 كندي سجلوا لدى السفارة في إسرائيل و500 سجلوا لدى البعثة في الضفة الغربية وغزة.

يذكر أن العملية دخلت يومها الرابع، وقد كثفت إسرائيل غاراتها على قطاع غزة، ووسعت رقعة الاستهدافات لتشمل جنوب لبنان وقرب الحدود المصرية، فيما أعلنت كتائب القسام تصعيد عملياتها.

المصدر: "الإندبندنت" + RT 

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