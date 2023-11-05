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بن غفير يعلق على دعوة وزير إسرائيلي من حزبه لضرب غزة بقنبلة نووية

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بن غفير يعلق على دعوة وزير إسرائيلي من حزبه لضرب غزة بقنبلة نووية
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علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي على تصريحات وزير التراث الذي دعا إلى إلقاء قنبلة نووية على غزة بأن "عبارته كانت على سبيل الاستعارة، مشددا على ضرورة "تدمير حماس".

وأضاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في منشور عبر حسابه في منصة "X": "لقد تحدثت مع الوزير عميحاي إلياهو، الذي أوضح لي أن كلامه جاء على سبيل الاستعارة (توصيف لغوي).. ومن الواضح لنا جميعا أنه يجب تدمير منظمة حماس ومحوها، ومن الجلي أننا سنفعل كل ما في وسعنا لإعادة المختطفين إلى ديارهم".

وكان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو قد وصف إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بأنه أحد الخيارات لتحقيق هدف القضاء على حركة حماس.

تصريحات إلياهو دانتها الخارجية الفلسطينية وحركة "حماس" التي اعتبرتها بأنها " تعكس الإرهاب غير المسبوق الذي تمارسه هذه الحكومة ورموزها ضد شعبنا الفلسطيني، وتشكل خطرا على كل المنطقة والعالم".

المصدر: RT

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