صحيفة: العملية ضد حماس في غزة ستكلف إسرائيل أكثر من 50 مليار دولار

قالت صحيفة Calcalist إن عمليات الجيش الإسرائيلي ضد حماس في غزة، إذا انتهت قبل نهاية عام 2024، ستكلف، بحسب التقديرات الأكثر تفاؤلا، 200 مليار شيكل (حوالي 51 مليار دولار).

ونقلت هذه الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية، عن بيانات أولية من وزارة المالية الإسرائيلية، أن هذه النفقات ستشكل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل لهذا العام، بشرط أن تستمر الأعمال القتالية من 8 إلى 12 شهرا وأن تقتصر على قطاع غزة، دون المشاركة الكاملة من جانب حركة حزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن، وبشرط أن يتمكن 350 ألف جندي احتياطي تم استدعاؤهم للخدمة، من العودة إلى أعمالهم المدنية بسرعة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة المالية تصف هذا التقييم بأنه متفائل.

وذكرت المقالة أن حكومة إسرائيل أنفقت على مكافحة وباء كوفيد-19، حوالي 160 مليار شيكل.

المصدر: تاس