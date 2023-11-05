"صنع في فلسطين".. سرايا القدس تستعرض صواريخ استهدفت مدنا ومواقع عسكرية إسرائيلية (فيديو)

نشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس" مشاهد من الرشقات الصاروخية التي قامت باستهداف المدن الإسرائيلية والمواقع العسكرية ردا على استهداف إسرائيل للمدنيين.

وأظهر الفيديو انطلاق رشقات صاروخية في الليل يوم أمس السبت 4 نوفمبر الجاري، وسبقها نصب الصواريخ التابعة لـ"القوة الصاروخية" في سرايا القدس، ومكتوب عليها "صنع في فلسطين" وعبارة "ألا إنّ القوة الرميُ".

وقبل يومين، قال ضابط عملياتي في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، إن الجيش الإسرائيلي تكبد خسائر كبيرة في لواء المظليين ولواء جفعاتي.

وأضاف الضابط العملياتي أن القوات الإسرائيلية لا تعلن عن العدد الحقيقي لقتلاها في المعركة. وأكد أن "سرايا القدس" تنسق ميدانيا وعملياتيا مع "كتائب القسام"، مشيرا إلى أنهم يواجهون الجيش الإسرائيلي بشراسة على جميع محاور التوغل.

هذا وقد دخلت الحرب يومها الـ30 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، وأن 70% من قتلى وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال،

فيما صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في غزة، إياد البزم، بأن عدد الضحايا تجاوز الـ 37 ألفا.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT