إسرائيل تقطع كل خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

أعلنت وزارة الاتصالات الفلسطينية مساء الأحد فصل إسرائيل للمسارات الدولية للاتصالات للمرة الثالثة، مما أدى لقطع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت على قطاع غزة.

كما أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (جوال) عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت على قطاع غزة بعد تعرض المسارات الرئيسية التي أعيد وصلها سابقا للفصل مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي.

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ويعتبر هذا الانقطاع الثالث للاتصالات وخدمات الانترنت منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر، ردا على عملية "طوفان الأقصى".

وأفاد التلفزيون الفلسطيني الرسمي بأن غارات إسرائيلية عنيفة وغير مسبوقة استهدفت مدينة غزة بعد قطع شبكة الاتصالات والإنترنت عن القطاع.

هذا، وذكرت وسائل إعلام أن الجيش الإسرائيلي استهدف يوم الأحد عائلة أبو حصيرة بالقرب من ميناء غزة، مشيرة إلى أن أغلب القتلى من النساء والأطفال المتجمعين في منزل العائلة والمنازل المحيطة به.

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ30 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، لافتا إلى أن 70% من قتلى وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال، فيما صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في غزة، إياد البزم، بأن عدد الضحايا تجاوز الـ 37 ألفا.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT