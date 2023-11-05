مشاهد توثق دوي انفجارات في تل أبيب وانطلاق صافرات الإنذار (فيديو)

انتشر مقطع فيديو، اليوم الأحد، يوثق دوي انفجارات في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، بالإضافة إلى انطلاق صافرات الإنذار فيها.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" استهداف بئر السبع برشقة صاروخية، مشيرة إلى أنه "رد على المجازر بحق المدنيين".

ودخلت الحرب يومها الـ30 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إن "الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب إبادة وتطهيرا عرقيا منذ 30 يوما على الحرب في غزة"، مشيرا إلى أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 24 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 243 فلسطينيا".

وأكد أن المنظومة الصحية في القطاع أمام ساعات حرجة، ومستشفيات قطاع غزة عاجزة تماما عن تقديم أي خدمة صحية.

المصدر: RT