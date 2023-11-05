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عباس يعلن ربط عودة السلطة الفلسطينية لحكم قطاع غزة بحل سياسي شامل

أخبار العالم

عباس يعلن ربط عودة السلطة الفلسطينية لحكم قطاع غزة بحل سياسي شامل
Legion-Media
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أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، استعداد السلطة الفلسطينية لتولي زمام الحكم في قطاع غزة.

وأشار عباس خلال اللقاء مع بلينكن إلى أن قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية.

وقال إن فلسطين ستكون مسؤولة عن غزة كجزء من الحل السياسي الشامل.

وفي وقت سابق، ناشد عباس زعماء الدول العربية اقتراح "عقد قمة طارئة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

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المصدر: RT

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