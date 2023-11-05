حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره في جنوب لبنان

نعى "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد، أحد عناصره من بلدة القليلة في جنوب لبنان، الذي قتل أثناء الاشتباكات مع الجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان.

وجاء في بيان الحزب: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد ريان يوسف درويش "أبو علي" من بلدة القليلة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وكان حزب الله قد أعلن عن استهداف جنود إسرائيليين في منطقة المطلة.

وأفاد مراسلنا، بأن حزب الله استهدف وأسقط منطاد تجسس كان قد رفعه الجيش الإسرائيلي فوق موقع مسكافعام المقابل لبلدة العديسة جنوب لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT