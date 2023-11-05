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الجيش الإسرائيلي: طالبنا سكان غزة بالإخلاء باتجاه الجنوب ملايين المرات

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الجيش الإسرائيلي: طالبنا سكان غزة بالإخلاء باتجاه الجنوب ملايين المرات
Globallookpress
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أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن الجيش طالب سكان غزة بالإخلاء باتجاه الجنوب ملايين المرات.

وقال هاغاري في مؤتمر صحفي يوم الأحد: "طالبنا سكان غزة بالمغادرة إلى الجنوب ملايين المرات".

ووفقا له "تم إسقاط أكثر من 1.5 مليون منشور من الجو على قطاع غزة للمطالبة بالإخلاء، بالإضافة إلى الممرات التي يجب أن يسلكوها، كما تم إجراء حوالي 20 ألف مكالمة هاتفية، وتم إرسال أكثر من 4 ملايين رسالة نصية قصيرة تطالب بالمغادرة".

ودخلت الحرب يومها الـ30 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

 

 

المصدر: نوفوستي

 

 

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