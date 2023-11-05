قصف إسرائيلي يستهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين (فيديو)

أفاد مراسلنا بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بالقرب من مدارس الأونروا لإيواء النازحين، أسفر عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، شن غارات مكثفة على مناطق عدة في قطاع غزة، حيث استهدف مخيم الشاطئ ومحيط مستشفى القدس غرب مدينة غزة، فيما تشهد منطقة غرب تل الهوا استهدافات متتالية و"حزاما ناريا" منذ الصباح.

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كما قصف الطيران الإسرائيلي حي الرمال بقنابل الفوسفور، واستهدف منزلا لآل أبو خوصة قرب مفترق عبد العال في شارع الجلاء بمدينة غزة.

ولفت مراسلنا إلى أن قصفا إسرائيليا استهدف مسجدا شرق جباليا شمال قطاع غزة.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه استهدف أكثر من 2500 هدف خلال العمليات المشتركة للقوات البرية والجوية في قطاع غزة.

المصدر: RT