 منطقة روسية مستعدة لاستقبال اللاجئين من طرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قال روستيسلاف غولدشتاين حاكم المقاطعة اليهودية ذاتية الحكم، إن هذا الكيان الفيدرالي الروسي، مستعد لاستقبال اللاجئين من طرفي الصراع الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف: "كل حياة مهمة بالنسبة لنا. ونحن على استعداد لقبول الذين يأتون بسلام إلى منطقة الحكم الذاتي اليهودية. ويمكن للاجئين من طرفي النزاع العربي -الإسرائيلي الاستفادة من جميع تدابير الدعم. سيتمكن أي شخص يحتاج إلى المساعدة من العثور على مأوى في مقاطعة الحكم الذاتي اليهودية".

وأشار غولدشتاين إلى أن المقاطعة اليهودية، باعتبارها منطقة متعددة القوميات، تمكنت من الحفاظ على السلام والهدوء على أراضيها لسنوات عديدة، على الرغم من اندلاع النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم.

إقرأ المزيد

وقال: "لديهم دائما أسباب ودوافع، لكن تبدو مرعبة معاناة المدنيين في مفرمة اللحم الدموية هذه: كبار السن والنساء والأطفال. وهذا ما يحدث الآن في إسرائيل وغزة".

ونشر الحاكم منشوره هذا على قناته في تيلغرام، في ختام المنتدى السياحي العرقي -الطائفي الأول في الشرق الأقصى "إقليم الوئام"، الذي جرى في مقاطعة الحكم الذاتي اليهودية في الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر.

المصدر: تاس