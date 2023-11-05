"غبي أفسد الدعاية الإسرائيلية".. دعوات لمحاسبة الوزير إلياهو على تصريح "النووي"

دعت عائلات الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في غزة، إلى محاسبة وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو الذي "لم يستبعد استخدام القنبلة النووية في غزة".

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ووصفت العائلات تصريحات إلياهو بأنها "بيان صادم يتعارض مع كل مبدأ من مبادئ الأخلاق والضمير اليهودي والإسرائيلي".

وقالت "إن الوزير في الحكومة الإسرائيلية الذي يدعو إلى قتل جميع المختطفين والمفقودين يجب أن يدفع الثمن اليوم".

بدورها، قالت عضو "الكنيست" يفعات بيتون إن إلياهو "وزير غبي يقوم عبر تصريح منه بتدمير جهود الدعاية الإسرائيلية حول العالم، وتوجد طريقة واحدة للرد على تصريحاته وهي إقالته فورا".

وكان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو وصف إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بأنه "أحد الخيارات" لتحقيق هدف القضاء على حركة "حماس".

جاء ذلك في تصريح إلياهو، الذي ينتمي إلى حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف بزعامة إيتامار بن غفير، لإذاعة "كول باراما" الإسرائيلية اليوم الأحد.

ولاحقا أعلن مكتب رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه قرر إيقاف الوزير عميحاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر.

المصدر: RT