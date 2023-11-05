"القسام" تعلن قصف بئر السبع برشقة صواريخ ردا على "المجازر" بحق المدنيين (فيديو)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" باستهداف بئر السبع برشقة صاروخية، مشيرة إلى أنه "رد على المجازر بحق المدنيين".

ودخلت الحرب يومها الـ30 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، عن مقتل 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل منذ بدء الحرب في غزة، و2550 سيدة، وأن 70% من ضحايا وجرحى العدوان الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إن "الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب إبادة وتطهيرا عرقيا منذ 30 يوما على الحرب في غزة"، مشيرا إلى أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 24 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 243 فلسطينيا".

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وأكد أن المنظومة الصحية في القطاع أمام ساعات حرجة، ومستشفيات قطاع غزة عاجزة تماما عن تقديم أي خدمة صحية.

وعلى الجانب الإسرائيلي، وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حديثا لأعدائه وأصدقائه خلال زيارته لقاعدة "رامون" الجوية الإسرائيلية، قائلا إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بدون استعادة الرهائن.

وأكد نتنياهو أنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بدون أن تتم استعادة مخطوفينا".. مضيفا: "نقول ذلك لأعدائنا ولأصدقائنا على حد سواء. سنستمر في القتال حتى ننتصر على "حماس".

المصدر: RT