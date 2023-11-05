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حزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية كانت تحلق فوق أجواء مدينة النبطية جنوب لبنان (فيديو)

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أسقط عناصر "حزب الله" اللبناني مسيرة إسرائيلية كانت تحلق فوق أجواء مدينة النبطية جنوب لبنان، وفق ما ذكره مراسلنا.

وأظهرت مقاطع فيديو صور الحطام للمسيرة الإسرائيلية.

إلى ذلك أفادت، وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة طربيخا بـ11 قذيقة وبلدة راميا بـ 3 قذائف، أسفرت.

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كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارتي إسعاف قرب بلدة طيرحرفا⁩ جنوب لبنان ما أدى لإصابة 4 مسعفين.

المصدر: RT

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