مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية اقتحمت بلدة أبو ديس شرق القدس (فيديو)

اندلعت مواجهات فجر اليوم الأحد، في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس، بين شبان فلسطينيين وقوات إلسرائيلية اقتحمت البلدة منذ ليل أمس.

ووقع اشتباك مسلح عنيف في البلدة إثر استمرار حصار القوات الإسرائيلية لمنزل يتحصن به أحد المسلحين الفلسطينيين، فيما وصلت جرافة إسرائيلية إلى محيط المنزل الذي يتحصن به وشرعت بهدمه.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية، قد أفادت بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت ليل أمس بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة من محيط جامعة القدس، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي جنين، أفادت مراسلتنا بتفجير عبوة محلية الصنع صباح اليوم الاحد أثناء اقتحام قوات إسرائيلية للمدينة.

كذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، ضاحية شويكة شمال طولكرم، وجابت دورياتها أحياءها وتمركزت على طول الشارع الرئيسي فيها.

وعند مدخل مدينة الخليل أصيب شابان، الليلة، بشظايا الرصاص الحي، بعد استهداف القوات الإسرائيلية مركبة كانا يستقلانها قرب جسر حلحول على مدخل المدينة الشمالي.

إلى ذلك، اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، شابا من وادي الفارعة جنوب طوباس.

يتبع..