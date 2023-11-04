القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة أبو ديس شرق القدس (فيديو)

أفادت وكالة "وفا" يوم الأحد بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة أبو ديس شرق القدس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة من محيط جامعة القدس، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.

وذكرت الوكالة الرسمية أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة pic.twitter.com/1rlwPpzQEB — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 4, 2023

المصدر: وفا