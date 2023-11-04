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القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة أبو ديس شرق القدس (فيديو)

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القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة أبو ديس شرق القدس (فيديو)
RT / X
القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة أبو ديس شرق القدس
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أفادت وكالة "وفا" يوم الأحد بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة أبو ديس شرق القدس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة من محيط جامعة القدس، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.

وذكرت الوكالة الرسمية أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

المصدر: وفا

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